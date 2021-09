Eni: intesa con Mubadala Petroleum su transizione energetica

ROMA, 07 SET - Eni e Mubadala Petroleum hanno firmato un protocollo di intesa con l'intento di trovare opportunità di cooperazione nel settore della transizione energetica, inclusi l'idrogeno e la cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2, in linea con i rispettivi obiettivi di decarbonizzazione. Lo annuncia una nota del gruppo energetico spiegando che L'ambito della cooperazione copre potenziali opportunità congiunte in Medio Oriente, Nord Africa, Sud-Est asiatico, Europa e in altre regioni di reciproco interesse. L'intesa con Mubadala Petroleum, si sottolinea, "segna un ulteriore passo concreto in linea con l'impegno di Eni verso il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, promuovendo la cooperazione tra i diversi attori del settore e consolidando alleanze per lo sviluppo sostenibile volte ad affrontare assieme la sfida della transizione energetica. "L'accordo firmato con Mubadala Petroleum, rappresenta un altro passo verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Eni farà leva su tutte le sue tecnologie proprietarie, focalizzate sulla transizione energetica. Lavoreremo con un partner strategico come Mubadala Petroleum per trovare il modo di raggiungere obiettivi comuni di decarbonizzazione in tutto il mondo", spiega l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi . "Siamo impegnati a fare la nostra parte nella transizione energetica. Ciò include il perseguimento di un portafoglio bilanciato sul gas come ponte verso le energie rinnovabili. Include anche investimenti in innovazione e tecnologia per far progredire la decarbonizzazione e supportare l'evoluzione del settore", afferma Mansoor Mohamed Al Hamed, Ceo di Mubadala Petroleum. "Lavorare con i partner per consolidare i progressi che abbiamo già fatto è vitale e non vediamo l'ora di portare avanti questa collaborazione". (ANSA).