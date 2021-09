Borsa: Euronext lancia opzioni su banche Eurozona

MILANO, 06 SET - Euronext ha annunciato il lancio di contratti in opzione basati sul proprio indice bancario dell'Eurozona. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i nuovi prodotti si affiancano ai contratti futures sulle banche europee lanciati lo scorso mese di maggio, che con oltre 10.500 lotti scambiati per un controvalore di 290milioni di euro secondo il Gruppo borsistico sono stati "un successo". Obiettivo dell'iniziativa è "rispondere alla forte domanda di prodotti alternativi con una struttura di costo chiara per effettuare scambi sul settore bancario", ha spiegato l'amministratore delegato e presidente di Euronext Stéphane Boujnah. (ANSA).