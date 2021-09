Incontro sindacati-Confindustria lunedì su lavoro e green pass

ROMA, 04 SET - Un incontro tra sindacati e imprese è fissato per lunedì 6 settembre. Alle 18, si apprende, Cgil, Cisl e Uil vedranno Confindustria, alle 20 Confapi. Tra i temi al centro del confronto, che riparte per fare il punto della situazione, ci sono le questioni dell'occupazione e dello sviluppo ma anche l'obbligo vaccinale e il green pass sui luoghi di lavoro. I sindacati si sono già detti favorevoli ad un obbligo di vaccinazione per legge se deciso dal governo. (ANSA).