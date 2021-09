Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, bene Stellantis

MILANO, 02 SET - La Borsa di Milano (+0,2%) chiude in timido rialzo, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori del Vecchio continente restano alla finestra in attesa delle prossime mosse delle banche centrali. A Piazza Affari si mette in mostra Stellantis (+1,7%), dopo l'accordo per acquistare First Investors Financial Services Group. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in lieve calo a 105 punti. Ben intonati i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in rialzo. Si mettono in mostra Eni (+1,3%), Saipem (+1,1%) e Tenaris (+1,1%). Andamento positivo anche per Diasorin (+1,3%), in linea con il comparto della farmaceutica europea. In ordine sparso le banche con Unicredit (+0,4%), alle prese con le possibili nozze con Mps (-0,6%). In moderato rialzo Bper (+0,2%) mentre è poco variato Banco Bpm (-0,07%). In calo Intesa (-0,5%). Seduta in calo per le utility con Terna (-1,3%), Snam (-1,2%), A2a (-0,8%) e Italgas (-0,4%). In calo Mediaset (-2,5%) e Tim (-1,4%). Fuori dal listino principale vola Seco (+6,9%), con Goldman Sachs ha alzato il target price. Bene anche Valsoia (+1%), dopo i risultati in crescita del primo semestre dell'anno. (ANSA).