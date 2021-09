Borsa: Milano in timido rialzo, in luce Eni

MILANO, 02 SET - La Borsa di Milano (+0,1%) tenta un timido rialzo, in linea con gli altri listini del vecchio continente. A Piazza Affari si mette in luce Eni (+1,5%), con il prezzo del petrolio che sale. Bene anche Tenaris (+1,3%) e Saipem (+0,7%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 105 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,667%. In cima al listino principale Diasorin (+1,7%). Bene anche Stellantis (+1,5%), dopo l'accordo per acquistare First Investors Financial Services Group. In ordine sparso le banche con Intesa (-0,5%), piatte Banco Bpm e Mps mentre sono in rialzo Bper (+0,2%) e Unicredit (+0,5%). Scivola Mediaset (-2,3%). In flessione anche Tim (-1,4%), in linea con il comparto europeo, e Terna (-1%). Fuori dal listino principale è in rialzo Valsoia (+1,4%), dopo i risultati positivi del semestre. (ANSA).