Cgil-Cisl-Uil a Draghi, urgente incontro su Pnrr e lavoro

ROMA, 02 SET - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri hanno scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi per chiedere un incontro urgente sulle questioni aperte: Pnrr, salute e sicurezza lavoro e tutela dell'occupazione. Lo fanno sapere i sindacati con una notta. Il Governo, sottolineano, si era impegnato a convocare per i primi giorni di settembre un incontro per affrontare i temi relativi alla sicurezza, all'occupazione. E necessario, scrivono - "un confronto preventivo su altre materie e riforme importanti per il Paese e per il mondo del lavoro". Cgil, Cisl e Uil chiedono al Governo di confrontarsi in particolare sulla riforma fiscale, la riforma delle pensioni, la riforma della scuola e della pubblica amministrazione, e sui provvedimenti relativi alla concorrenza e sugli ammortizzatori sociali e le politiche attive. (ANSA).