Borsa: Milano corregge il tiro e gira in positivo (+0,17%)

MILANO, 02 SET - Corregge subito il tiro Piazza Affari dopo un avvio in lieve calo. L'indice Ftse Mib gira in positivo e guadagna lo 0,17% a 26.224 punti sostenuto da Bper (+0,84%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 106,3 punti ed il rendimento dei titoli decennali in calo di 0,7 punti allo 0,683%. Acquisti anche su Stellantis (+0,81%), Eni (+0,65%), Italgas (+0,67%), Tenaris (+0,54%) e Unicredit (+0,45%). In calo Stm (-0,98%), Nexi (-0,42%), Recordati (-0,18%) e Intesa (-0,14%). (ANSA).