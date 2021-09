Petrolio: Wti in calo a 68,2 dollari al barile

ROMA, 02 SET - Il petrolio è in calo sui mercati internazionali dopo la giornata altalenante di ieri e la decisione dell'Opec+ di confermare gli aumenti di produzione a partire da ottobre. Il contratto sul Wti con consegna il mese prossimo passa di mano a 68,24 dollari al barile, in calo dello 0,51%. In ribasso anche il Brent con consegna a novembre, a 71,26 dollari (-0,46%). (ANSA).