Pirelli: governatore messicano Vallajo in visita a Milano

MILANO, 01 SET - Diego Sinhue Rodrìguez Vallejo, Governatore dello stato messicano del Guanajuato in cui ha sede uno dei poli industriali tecnologicamente più avanzati di Pirelli, è in Italia e ha visitato l'headquarter dell'azienda a Milano. Ricevuto da Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman e Ceo di Pirelli, e dal top management dell'azienda, il Governatore ha visitato il centro di Ricerca & Sviluppo e la Fondazione Pirelli. Alla visita hanno preso parte Luigi De Chiara, Ambasciatore d'Italia in Messico e Carlos Garcia De Alba, Ambasciatore del Messico in Italia. Tra i temi trattati durante l'incontro, anche quello relativo al progetto, recentemente approvato dalla società e in linea con quanto previsto dal piano industriale, per 36 milioni di dollari che, una volta ultimato, porterà a 7,2 milioni di pneumatici annui la capacità produttiva dello stabilimento di Silao, la città del Guanajuato dove sorge lo stabilimento Pirelli. (ANSA).