Petrolio: prezzo sale in attesa Opec+, Wti sopra 69 dollari

ROMA, 01 SET - Il prezzo del petrolio sale questa mattina in attesa della riunione oggi a Vienna dei rappresentanti dei Paesi dell'Opec+, Russia compresa. L'organizzazione dovrebbe ratificare un aumento della produzione a partire da ottobre, convinta che - con la ripresa - il mercato sarà in grado di assorbire le nuove quantità di greggio. Il Wti sale dello 0,9% portandosi a 69,12 dollari al barile. Stessa percentuale di rialzo per il Brent, quotato a Londra 72,25 dollari. (ANSA).