Borsa: Milano tiene, giù Fineco, bene le altre banche

MILANO, 31 AGO - Milano termina l'ultima seduta del mese pressoché in parità (-0,06%) recuperando terreno nel finale e riagganciando la soglia dei 26.000 punti grazie al passaggio in positivo di Wall Street. Nel Vecchio Continente, dove i listini sono nel complesso deboli, ci si interroga sulle prossime mosse della Bce e sul possibile rallentamento nei piani di acquisto di titoli, in linea con la Fed, mentre Wall Street continua a muoversi sui massimi dopo aver preso atto del calo della fiducia dei consumatori ad agosto a causa della variante Delta. In tema covid a Piazza Affari viene premiata Diasorin (+1,23%) per i suoi test smpre attuali. Bene nel complesso le banche a partire da Bper (+1,54%), malgrado l'allargamento delo spread oltre 109 punti, seguita da Intesa (+1,2%) e Unicredit (+0,65%) sempre impegnato nella data room per Mps (+0,27%). Pesante invece Fineco (-2,35%) che ha ricevuto da Bankitalia indicazioni sul requisito minimo dei fondi propri e delle passività ammissibili (Mrel) da rispettare a partire dal 2024. Debole poi il comparto auto con Cnh (-1,51%) e Pirelli (-1,44%) maglia nera. (ANSA).