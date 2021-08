Cnh Industrial lancia MYshuttle!,navetta aziendale on demand

TORINO, 31 AGO - Una navetta aziendale 'on demand', basata su un'innovativa app. Per rispondere alle necessità della mobilità casa-lavoro, Cnh Industrial lancia MYshuttle!. Dal primo settembre, i dipendenti del comprensorio Torino Nord potranno raggiungere la sede di lavoro prenotando la navetta in base alle proprie esigenze. Operato da Bus Company, una delle più importanti realtà per il trasporto persone in Piemonte e abilitato dalla tecnologia di Vua, leader nelle soluzioni di TransitTech, il servizio collegherà gli scambi intermodali della zona con gli ingressi di Cnh Industrial e sarà operativo nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Sarà gratuito ed effettuato con due nuovi minibus Iveco Daily da 22 posti a metano a basso impatto ambientale. "Ancora una volta la nostra Azienda conferma la continua attenzione alle persone e all'ambiente, perseguendo la strada della mobilità sostenibile e innovativa", commenta Kristof Breyne, HR Business Partner per il segmento Agricolo di Cnh Industrial. "MYshuttle! agevola l'intermodalità, si integra nel Piano Spostamento Casa-Lavoro ed è un modello perfetto di intergenerazionalità", aggiunge Daniela Ropolo, Head of Sustainable Development Initiatives di Cnh Idustrial. "Soluzioni innovative al servizio di una mobilità sostenibile sono un'idea guida del nostro Gruppo - conclude Enrico Galleano, Amministratore Delegato di Bus Company -. Siamo orgogliosi di applicarla in questa importante iniziativa, in sinergia con un partner industriale di così alto profilo e prestigio quale Cnh Industrial, che definirei anche il partner ideale per soluzioni d'avanguardia. Il nostro auspicio è che il servizio che viene presentato oggi sia un primo passo in ottica di continuità e futuri sviluppi". (ANSA).