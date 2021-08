Caio (Saipem), la transizione energetica richiede nuovi impianti

ROMA, 31 AGO - "La transizione energetica richiederà nuovi impianti, nuove tecnologie e nuova innovazione, traducendo il tutto in nuovi investimenti. Saipem si pone come ponte ingegneristico fra l'ambizione di creare nuova energia e la capacità di portarla "sul terreno" concretamente, in modo sostenibile dal punto di vista economico, sicuro dal punto di vista della sicurezza del lavoro ed inclusivo nel rispetto delle comunità in cui si integrano i nuovi impianti". Lo ha detto stamani l'ad di Saipem, Francesco Caio, a un webinar sulla transizione energetica. "L'Italia è un centro di eccellenza per l'ingegneria - ha proseguito Caio -: il grande appuntamento di Expo Dubai e la nuova ondata di investimenti nel mondo sono delle opportunità da sfruttare come sistema, presentandoci come "Sistema-Italia" con le carte in regola sotto diversi punti di vista, dalla tecnologia ai processi, passando per l'attenzione alla sicurezza sul lavoro. Una sfida per la quale serve pragmatismo, mettendosi al servizio dei grandi attori di questa transizione, per aiutarli e per portare a tutti il nostro contributo". (ANSA).