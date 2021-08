Descalzi, sulla decarbonizzazione non deve esserci ideologia

ROMA, 31 AGO - La decarbonizzazione "è una sfida importante", ma "non ci deve essere ideologia. Non è una religione. Deve essere un qualcosa che sia neutrale, perchè abbiamo visto che abbiamo bisogno di tutto, con l'obiettivo di arrivare ad una situazione di neutralità carbonica". Lo ha detto stamani l'ad di Eni, Claudio Descalzi, a un webinard sulla transizione energetica. La transizione verso le energie pulite secondo il manager "va vissuta insieme" fra le aziende energetiche, "perché siamo tutti molto complementari. Come Eni abbiamo preso un impegno importante e definito per la decarbonizzazione, lo abbiamo declinato al 2030, 2040 e 2050. Abbiamo puntato a produrre tecnologie proprietarie, abbiamo investito negli ultimi 7 anni più di 5 miliardi in ricerca e applicazione. Abbiamo più di 7500 patenti, 480 progetti che coprono tutta la filiera". (ANSA).