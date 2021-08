Borsa: Europa in rialzo dopo inflazione, Milano +0,6%

MILANO, 31 AGO - Le Borse europee proseguono in moderato rialzo dopo i dati sull'inflazione che hanno registrare un boom ad agosto. L'attenzione è rivolta anche ai dati sulla fiducia dei consumatori negli Usa in arrivo nel pomeriggio. Sotto i riflettori ci sono ora le prossime mosse delle banche centrali sul fronte degli acquisti per sostenere la ripresa economica. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. In rialzo Milano (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Parigi e Madrid (+0,2%) mentre è in controtendenza Londra (-0,1%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1828 a Londra. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle utility (+1%) e dall'informatica (+0,5%). In calo l'energia (-0,4%), con la flessione del prezzo del petrolio. A Piazza Affari tonica Stm (+1,7%) ai massimi a 38,51 euro, spinta dalla chiusura record di ieri del Nasdaq. Balzo delle banche con Banco Bpm (+1,4%) e Intesa (+1,3%), Unicredit (+1%), Bper (+0,9%) e Mps (+0,3%). In flessione Pirelli (-0,5%) e Inwit (-0,3%). (ANSA).