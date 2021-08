Borsa: Milano (+0,2%) torna positiva dopo dati Pil

MILANO, 31 AGO - La Borsa di Milano (+0,2%) torna positiva dopo i dati sul Pil del secondo trimestre che confermano una crescita sostenuta. A Piazza Affari prosegue la corsa di Stm (+1,5%), in linea con il settore azionario europeo e dopo i record del Nasdaq. Deboli le banche e i titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%. Si mettono in mostra anche Interpump (+1%) e Banca Generali (+0,8%). In fondo al listino principale Saipem (-0,7%). Debole Eni (-0,1%) mentre avanza Tenaris (+0,8%). In calo Stellatins (-0,2%) e Pirelli (-0,7%), in controtendenza Cnh (+0,3%). Poco mosse le banche con Banco Bpm (+0,6%), Intesa (+0,2%) e Bper (+0,1%), piatte Unicredit e Mps. (ANSA).