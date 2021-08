Toyota: a luglio volano vendite ma incombe taglio produzione

ROMA, 30 AGO - Vendite in netto aumento a luglio per Toyota. Grazie alla forte domanda di veicoli utilitari sportivi e ibridi negli Stati Uniti, la casa automobilistica giapponese ha incrementato le vendite globali del 15% rispetto ad un anno prima salendo a 858.569 unità, dato record per il mese di luglio. La produzione totale è aumentata del 12% a 773.135 unità. Dopo il rallentamento indotto dalla pandemia, Toyota ha capitalizzato la l'aumento della domanda di auto in tutto il mondo mettendo a segno a luglio l'undicesimo mese consecutivo di crescita su base annuale. Toyota ha recentemente annunciato un taglio della produzione del 40% a causa della carenza di semiconduttori sul mercato. Il titolo ha così perso dal 20 agosto il 10% del suo valore. Alla luce dei dati sulle vendite, oggi ha invece guadagnato lo 0,8%. (ANSA).