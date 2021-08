Borsa: Europa resta in negativo con apertura debole di WS

MILANO, 26 AGO - Restano in negativo le principali Borse europee, dopo l'apertura debole di Wall Street, in seguito a commenti da 'falco' di alcuni membri della Fed alla vigilia dell'atteso discorso di Jerome Powell a Jackson Hole. La peggiore è Madrid (-0,7%), seguita da Francoforte e Londra (-0,3%) e Parigi (-0,2%). Sulla stessa lunghezza d'onda Milano (-0,5%), con lo spread Btp-Bund a 108,4 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,67%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde l'0,25%, sotto il peso soprattutto di utility e beni voluttuari, a partire da lusso e auto. In maggioranza in rosso le banche e in ordine sparso le assicurazioni. Guadagnano nel complesso i comparti salute e energia, con i petroliferi che vanno in direzioni diverse tra loro. (ANSA).