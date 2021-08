Borsa: Europa a più velocità, future Usa piatti

MILANO, 25 AGO - Vanno a velocità diverse le principali Borse europee, con i future Usa piatti: il Dow Jones in leggerissimo positivo, S&P e Nasdaq in leggero negativo, all'indomani del discorso del presidente, Joe Biden, sul ritiro dall'Afghanistan e mentre nel pomeriggio sono attesi gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti e i dati sulle scorte e la produzione di petrolio. Quelli sulle richieste di ipoteche ad agosto intanto risultano in rialzo. Tra le Piazze europee, mentre il Covid 19 resta sullo sfondo e il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, ha ipotizzato stime nuovamente al rialzo per l'economia dell'Eurozona nelle prossime proiezioni di settembre, resta in rosso Francoforte (-0,2%), con l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche, calato ad agosto a 99,4 punti, più delle attese degli analisti. Qualche guadagno per Madrid (+0,3%), Londra (+0,2%) e Parigi (+0,1%), piatta Milano (-0,09%), con lo spread Btp-Bund a 106,68 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,618%. Piatto l'oro (-0,06%) a 1.793 dollari l'oncia, in rialzo il minerale di ferro (+2,8%) a 810 dollari la tonnellata e il rame (+1,1%) a 9.376 dollari alla tonnellata. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è poco mosso (+0,03%). Tra i comparti spiccano le banche, con alcuni analisti che indicano nel discorso di de Guindos la molla. Bene soprattutto Virgin Money (+3,5%), Bank of Ireland (+2,7%), Banco Bpm (+2,6%) e Banco Bilbao (+2,5%). Tra i media bene in particolare ProSieben (+1,9%) e Itv (+1,8%), tra i semiconduttori Soitec (+1,4%) e Be (+1,3%), non Nordic (-1,4%). In ordine sparso i petroliferi, con guadagni per alcuni, come Equinor (+0,5%) e Lundin (+0,4%), non per altri come Galp (-0,8%) e Polski Koncern (-0,7%), col greggio che risale (wti +0,4%) a 67,9 dollari al barile e il brent (+0,8%) a 71,6 dollari al barile. Tra le auto bene soprattutto Porsche (+1,2%) e Volkswagen (+0,9%), in controtendenza Bmw (-0,2%). Brillanti le case da gioco, come Evolution (+3,8%) e Flutter (+2,2%). In forma le compagnie aeree, cominciando da Ica (+1,8%) e easyJet (+1,5%). (ANSA).