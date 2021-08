Borsa: Milano apre positiva, Ftse Mib +0,03%

MILANO, 25 AGO - La seduta si apre in terreno positivo, anche se il rialzo è frazionale. L'indice Ftse Mib sale dello 0,03% a 26.035 punti. In luce Tenaris (+0,77%) con gli acquisti che coinvolgono il settore dell'acciaio mentre appaiono venduti i titoli dell'energia con Terna che cede l'1,4% e Snam l'1,03 per cento. (ANSA).