Borsa: Europa cauta, Londra -0,02%

MILANO, 25 AGO - Il rimbalzo in Asia si è fermato e in Europa i mercati oscillano tra l'ottimismo per la ripresa economica e i timori per la variante Delta. Prevale cautela tra gli investitori e gli indici sono volatili in apertura. Londra segna -0,02%, Milano apre in positivo e poi gira in calo dello 0,09%, Parigi sale dello 0,28% e Francoforte piano piano accelera in rialzo dello 0,33 per cento. I mercati attendono indicazioni sugli stimoli e restano in attesa che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parli al simposio di Jackson Hole. (ANSA).