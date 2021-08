Oro: in calo a 1.794,81 dollari

ROMA, 25 AGO - Oro in calo sui mercati asiatici, con gli investitori in attesa dei segnali in arrivo dalla riunione di Jackson Hole al via venerdì. Il contratto spot del metallo prezioso è scambiato a 1.794,81 dollari l'oncia (-0,5%), dopo essere arrivato a toccare ieri 1.809,63 dollari, il livello più alto dal 5 agosto. (ANSA).