Borsa: Milano annulla calo sostenuta da Leonardo

MILANO, 24 AGO - A Piazza Affari la seduta si chiude con l'indice di riferimento a un soffio dalla parità. Il Ftse Mib si è fermato a 26.027 punti (-0,07%) sostenuto dal rialzo di Leonardo (+2,8%) che ha proseguito il suo rally sostenuta dai buy degli analisti. Bene anche Cnh che è salita dell'1,16%. Fuori dal listino principale riflettori puntati su It Way, la società italiana di cybersecurity e big data che vola in rialzo del 20,91 pe rcento. (ANSA).