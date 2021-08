Petrolio: barile supera quota 66,5 dollari, attese scorte Usa

MILANO, 24 AGO - Appare in ulteriore rialzo il greggio rispetto all'apertura di stamattina in attesa delle scorte settimanali Usa, previste in calo di 2,36 miliardi di barili contro gli 1,16 miliardi in meno di martedì scorso. Il barile di greggio (Wti) sale dell'1,4% a 66,56 dollari, mentre il Brent segna un rialzo dell'1,46% a 69,37 dollari. Nelle sale operative è attesa una crescita della domanda in relazione al blocco della produzione in Messico dopo l'incendio di ieri in una piattaforma della Baia di Campeche e a seguito dell'approvazione definitiva del vaccino di Pfizer da parte della Fda americana, che dovrebbe indurre i dubbiosi a vaccinarsi. Buone notizie sul fronte della pandemia anche dalla Cina, che domenica scorsa ha registrato zero contagi interni con appena 21 casi importati, a un mese circa dall'accertamento di metà luglio del focolaio di variante Delta del Covid emerso all'aeroporto di Nanchino. (ANSA).