Borsa: Europa si conferma in stallo, future Usa positivi

MILANO, 24 AGO - Borse europee in stallo con i future su Wall Street che si confermano in positivo mentre i listini guardano in generale al meeting di Jackson Hole da cui sono attesi segnali importanti sui tempi di riduzione degli attuali programmi di acquisto di titoli. Tra le singole Piazze del Vecchio Continente Londra cede lo 0,22%, Parigi lo 0,35%, Milano lo 0,26%, Madrid lo 0,48%. Controcorrente Francoforte (+0,31%) con il Pil tedesco nel secondo trimestre rivisto al rialzo. L'indice d'area, lo Stoxx 600, è piatto con farmaceutici e finanziari in vendita. Sul Ftse MIb che è sotto i 26mila punti sale Leonardo (+1,89%). Cedente Stellantis (-0,38%) dopo il buon passo in avvio con la join venture con Foxconn. Tra i peggiori Amplifon (-1,9%), A2a (-1,7%), Moncler (-1,48%) e Snam (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,57%. Il petrolio sale ancora con il wti che si avvicina ai 67 dollari al barile. L'euro sempre debole a 1,1741 sul dollaro. (ANSA).