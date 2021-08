Borsa: Europa prudente guarda a Jackson Hole, Milano -0,19%

MILANO, 24 AGO - Le Borse europee a metà giornata si indeboliscono e si mostrano prudenti mentre i listini guardano soprattutto al meeting di Jackson Hole dal quale sono attesi segnali importanti sui tempi di riduzione degli attuali programmi di acquisto di titoli. Restano, invece positivi i future su Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, ondeggia sulla parità con Londra (-0,1%), Parigi (-0,18%) e Milano (-0,19%) che virano in negativo. Tiene, invece, Francoforte (+0,3%) con il Pil tedesco del secondo trimestre rivisto al rialzo. Tra i titoli in vendita quelli legati al farmaceutico nonostante il via libera definitivo al vaccino della Pfizer da parte della Fda americana. A Piazza Affari prosegue l'evidenza di Leonardo (+1,54%). Poco mossa Stellantis (+0,15%) che ha siglato la joint venture con Foxconn dando vita a Mobile Drive. Rialzi per Saipem (+0,8%) ed Eni (+0,5%) con il petrolio Wti oltre i 66 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,56%. L'euro prosegue in calo sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1734 sul biglietto verde. (ANSA).