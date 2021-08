Borsa: Europa rallenta dopo Pmi Germania, Milano +0,3%

MILANO, 23 AGO - Rallentano il passo le principali borse europee, riducendo l'impulso dell'apertura. Un passo falso dovuto all'inatteso calo dell'indice Pmi tedesco nel settore manifatturiero, sceso in agosto a 62,7 punti, 3,2 in meno rispetto a luglio e 3 in meno rispetto alle stime. In linea con le attese invece il dato francese (57,3 punti), in calo comunque di 0,7 punti rispetto a luglio, mentre il dato dell'Ue è sceso a 61,5 punti, 0,5 in meno delle previsioni. Positivi i futures Usa, in attesa degli indici Pmi d'Oltreoceano e in vista del tradizionale summit di fine agosto della Fed a Jackson Hole, al quale partecipano i banchieri centrali di tutto il mondo. Milano limita il rialzo allo 0,3%, Madrid allo 0,15%, Francoforte allo 0,1 e Londra allo 0,35%. Fa meglio Parigi, che guadagna lo 0,6%, sotto comunque al valore segnato in apertura. Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Stellantis (+1,4%), sotto ai massimi dell'apertura, Ferrari (+1,4%), Daimler e Renault (+1,1% entrambe) insieme a Porsche (+1,22%), la holding a monte del gruppo Volkswagen (+0,49%). I titoli avevano sofferto nelle precedenti sedute per il problema della mancanza di microchip, i cui produttori segnano anche oggi rialzi, da Nordic Semiconductor (+2,25%) ad Asml (+0,67%). Più cauta Stm (+0,1%). Il rialzo del greggio spinge Bp (+1,44%) ed Eni (+0,74%), più caute invece TotalEnergies (+0,64%), e Shell (+0,35%). In campo bancario salgono Credit Agricole (+1,38%), Barclays (+1,3%) e Santander (+0,73%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a punti favorisce Unicredit (+1,48%) e Banco Bpm (+1,24%). Più caute Bper (+0,77%), Intesa (+0,49%) ed Mps (+0,45%). (ANSA).