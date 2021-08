Borsa: rimbalzo in Asia, bene futures Europa e Usa, Tokyo

MILANO, 23 AGO - Avvio di settimana ottimistico per le principali borse di Asia e Pacifico, che sono rimbalzate rispetto ai cali registrati la scorsa settimana. Pur mantenendo un occhio vigile sui contagi da variante Delta del coronavirus i listini hanno tratto vantaggio dal rialzo del greggio, da dati incoraggianti sulle esportazioni coreane e dal calo dello yen sul dollaro. Tokyo ha guadagnato l'1,78%, Taiwan il 2,45%, Seul l'1,02% e Sidney lo 0,39%. In rialzo anche Hong Kong (+1,4%), ancora aperta insieme a Shanghai (+1,33%), Mumbai (+0,29%) e Singapore (-0,06%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa degli indici Pmi in Francia, Germania, nell'Ue, nel Regno Unito e negli Usa. In rialzo il greggio (Wti +2,11% a 63,45 dollari) e i principali metalli ad eccezione del ferro (-0,39% a 762 dollari la tonnellata), mentre il dollaro recupera terreno nei confronti dello yen e cede rispetto a euro e sterlina. Acquisti a Tokyo sui produttori di microchip Tokyo Electron (+2,68%) e Advantest (+0,57%). Rimbalzano Toyota (+3,44%), Honda (+2,39%) e Nissan (+3,41%), che si prepara a lanciare un bond da 40 miliardi di yen (310,6 milioni di euro). Poco mossi i bancari Nomura (+0,65%), Mizhuo (+0,19%) e Mitsubishi Ufj (+0,64%). (ANSA).