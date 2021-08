Meeting Rimini: Enit promuove l'Italia con l'app Tua Italia

ROMA, 20 AGO - Anche Enit prende parte al Meeting di Rimini 2021. Lo stand Italia proporrà percorsi tematici di promozione attraverso due momenti. La web app "Tua Italia" (https://tuaitalia.it/) è dedicata alla promozione delle destinazioni turistiche italiane: con giochi e quiz sarà possibile scoprire se si è ambasciatori dell'Italia e quanto si conosce della Penisola nonché orientare i gusti e i trend attraverso le preferenze dei viaggiatori. Inoltre si potrà scoprire il materiale iconografico proveniente dall'archivio Enit (poster storici, immagini d'epoca). Ciascuna interazione fra l'utente e le opere presenti nella web app verrà registrata in un database che consentirà di realizzare un'indagine sui desideri dei viaggiatori così da rendere l'esperienza di viaggio in Italia sempre più performante e completa. Inoltre la mostra itinerante Promuovere la Bellezza con 21 manifesti storici inediti che raccontano le regioni e le province autonome italiane. L'esposizione rientra tra le azioni messe in campo da Enit per valorizzare il proprio patrimonio culturale, censito e catalogato a partire dal 2019. "E' un laboratorio in fermento quello a cui ci chiama il momento storico, aperto a rielaborazioni della visione del turismo. L'interesse per i viaggi guidati dall'esperienza e dalla sostenibilità è sempre in aumento. I viaggiatori si assumono maggiori responsabilità scegliendo di evitare i luoghi sovraffollati e dirigendosi verso destinazioni meno conosciute, piccole e grandi città, dove possono lasciare il segno in senso positivo" dichiara il presidente Enit Giorgio Palmucci. (ANSA).