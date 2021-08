Volkswagen: taglia produzione Wolfsburg, mancano i microchip

MILANO, 20 AGO - Volkswagen ha deciso di tagliare la produzione dell'impianto di Wolfsburg, il principale del Gruppo per mancanza di microprocessori. Lo annuncia un portavoce del Gruppo che sottolinea come "l'attuale situazione critica nella fornitura di semiconduttori continua a colpire in modo significativo la produzione di auto per tutti i costruttori". Per Wolfsburg è attesa la produzione solo in un turno per la prossima settimana con orario di lavoro ridotto per tutti gli altri turni della fabbrica. (ANSA).