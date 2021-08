Borsa: Europa apre fiacca, Francoforte -0,2%

MILANO, 20 AGO - Avvio di seduta fiacco per le Borse europee, che stentano a riprendersi dai recenti cali innescati dai timori per l'impatto della variante Delta sull'economia e dal malumore per la prossima riduzione degli acquisti di asset da parte della Fed. A Francoforte l'indice Dax cede lo 0,2% a 15.734 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,04% a 6.602 punti mentre a Londra il Ftse 100.avanza dello 0,2 a 7.073 punti. (ANSA).