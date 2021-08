Cimolai: costruite le 2 travi di acciaio più grandi al mondo

TRIESTE, 19 AGO - La Cimolai Spa, azienda leader mondiale in progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, ha costruito per Allseas - una delle maggiori compagnie internazionali nel campo offshore - due travi di acciaio della lunghezza di 170 metri ciascuna, uniche nella loro complessità, le più grandi al mondo. Oltre un migliaio di persone ha contribuito a realizzare questo progetto, operando dai quattro stabilimenti friulani per oltre due anni e mezzo. Le due travi JLS, ciascuna del peso di 6.500 tonnellate, sono state caricate sulla chiatta Iron Lady di Allseas, e inviate a Rotterdam, dove verranno installate sulla nave Pioneering Spirit. Già nel 2015 Cimolai aveva realizzato 16 travi TLS per l'imbarcazione Pioneering Spirit. "Si tratta di un progetto avanguardistico e di complessità notevole, sia per le sue dimensioni, sia per il materiale impiegato (acciaio con grado S690) - spiegano alla Cimolai - Completano il progetto sistemi di outfitting elettrico, oleodinamico, strumentale, e la gestione delle casse di zavorra (water ballast tank), che permettono la loro rotazione". L'azienda ha un giro d'affari di 500 milioni di euro e impiega oltre 3000 lavoratori, di cui 1500 diretti, in progetti in tutto il mondo tra i quali il telescopio più grande del pianeta, l'ELT (Extremely Large Telescope), in Cile. (ANSA).