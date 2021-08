Borsa: Asia pesante dopo Fed, scivolano Seul e Taiwan

MILANO, 19 AGO - Seduta negativa per i mercati asiatici e dell'area del Pacifico dopo che la Federal reserve Usa ha fatto capire di essere pronta a breve a ridurre il programma di acquisto di titoli: Tokyo chiude in ribasso di oltre un punto percentuale (Nikkei 225 -1,1%), con Hong Kong che nelle ultime battute cede l'1,7%. Incerte le Borse cinesi (Shanghai -0,4%, Shenzhen +0,3%), ma Taiwan scivola del 2,6%. Male anche Seul che ha ceduto l'1,8%, con l'indice dei titoli tecnologici in ribasso del 2,7%. Ha provato a contenere le perdite Sidney, in calo finale dello 0,5%. Negativi anche i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).