Borsa: Milano in flessione (-0,18%) con Enel ed Exor, bene Mps

MILANO, 18 AGO - Borsa di Milano senza grandi spunti con gli indici che si muovono in calo. Il Ftse Mib segna un marginale -0,18% a 26.180 punti. Sui mercati, al pari delle altre Piazze europee, continua a dominare la scena il covid con la variante Delta che alimenta l'incertezza. A queste si aggiungono le questioni geopolitiche legate all'Afghanistan con i Talebani al potere. Tra titoli sotto la lente sempre al centro, fuori dal paniere principale, Mps (+1,18%) mentre Unicredit (-0,08%) resta impegnata nella due diligence. Cedente Tenaris (-0,3%) nonostante in Argentina il presidente e ceo Paolo Rocca sia sta stato assolto nel caso Notebooks relativo a presunte tangenti. Per il resto gli acquisti valorizzano Unipol (+1,06%) e Interpump (+1,23%) Di contro sono negative Enel (-1,14%), Exor (-0,92%), Ferrari (-0,63%). (ANSA).