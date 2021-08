Borsa: Europa attendista, solo Londra in rialzo con Bhp

MILANO, 17 AGO - C'è attendismo sui mercati, poca propensione al rischio - dicono gli analisti - in attesa del simposio di Jackson Hole della prossima settimana e timori per nuovi lockdown che il diffondersi della variante Delta potrebbe rendere necessari. In serata qualche anticipazione potrebbe arrivare dal presidente Jerome Powell, intanto i dati sulle vendite Usa hanno deluso. In questo scenario il rialzo del Pil e dell'occupazione trimestrale dell'Ue non bastano a cambiare il volto della seduta. Solo Londra tiene (+0,38%) con il rialzo di BHP (+3,4% ). Parigi ha perso lo 0,28%, Francoforte ha ridotto il calo fin quasi alla parità (-0,02%), Madrid ha lasciato lo 0,65% e Milano lo 0,85 per cento. (ANSA).