Borsa: Milano riduce perdite (-0,26%), in luce Atlantia

MILANO, 16 AGO - Prevalgono le vendite a Piazza Affari dopo che l'indice milanese la scorsa settimana ha toccato nuovi massimi in linea con gli altri listini europei, ma rispetto all'avvio le perdite si sono dimezzate. L'indice Ftse Mib si mantiene poco sotto la soglia del 26.600 punti (-0,26% a 26.583 punti) con una pattuglia di titoli del paniere principale che si muove controcorrente in modo deciso. Si tratta di Atlantia (+1,17%), Inwit (+0,37%), Diasorin e Stm (entrambe +0,25%). Le vendite colpiscono invece soprattutto i petroliferi col greggio che per la terza seduta consecutiva perde terreno: Tenaris (-1,32%), Saipem (-1,13%) ed Eni (-1,12%). In altri settori male Moncler (-1,26%) e Leonardo (-1,14%). Poco mossa Unicredit (-0,42%) al pari di Mps (-0,17%) sull'attesa che già a partire dalla fine di questa settimana, secondo la stampa, potrebbe emergere qualche evidenza dalla due diligence in corso. (ANSA).