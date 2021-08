Borsa: Milano chiude in rialzo e guida listini Europa

MILANO, 13 AGO - La Borsa di Milano (+0,36%) chiude in rialzo e guida i listini Europei che si mostrano timidamente ottimisti rispetto alla ripresa economica. Piazza Affari, nonostante i bassi volumi di scambi per effetto della pausa ferragostana, respira un clima positivo dopo l'arrivo dei primi 24,9 miliardi del Recovery. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta a 101 punti base, in lieve rialzo rispetto all'avvio e dopo aver toccato i 99,9 punti nel corso della giornata. Il rendimento del decennale italiano è stabile allo 0,54%. Sugli scudi Exor (+1,7%). Performance positiva anche per Leonardo e Atlantia (+1,5%). All'insegna del buonumore anche le utility con A2a e Snam (+1%), Hera (+1,1%) e Italgas (+0,7%). In ordine sparso le banche con Unicredit poco mossa, alle prese con le trattative per il matrimonio con Mps (-0,1%). In calo anche Banco Bpm (-0,1%) e Bper (-0,5%) mentre sale Intesa (+0,3%). In fondo al listino Saipem (-0,6%) e Tenaris (-0,3%), con il calo del prezzo del petrolio, mentre è in rialzo Eni (+0,4%). Fuori dal listino principale chiudono in calo Tod's (-2,7%) e Safilo (-1,7%). (ANSA).