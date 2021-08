Mose: sospensione in vista per Zincone, 'non ne so nulla'

VENEZIA, 13 AGO - "Nessuno mi ha detto assolutamente nulla, e non ho ricevuto ad oggi alcun provvedimento di sospensione". Risponde così al telefono con l'ANSA il Provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone, rispetto a indiscrezioni di stampa sulla sua sospensione dall'incarico , decisa dal Ministero delle Infrastrutture. Zincone, figura centrale in questi mesi a Venezia per la gestione delle attività e dei sollevamenti del Mose, era sottoposta da luglio a provvedimento disciplinare per aver anticipato un pagamento di 850mila euro a un 'azienda consorziata del Cvm, 'scavalcando' le intese raggiunte con i creditori. (ANSA).