Pnrr: oggi bando per reclutamento 500 professionisti

ROMA, 13 AGO - È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il bando di concorso pubblico con cui, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione RIPAM, avvalendosi di Formez PA per la procedura, partirà la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr. Così una nota Funzione pubblica-Mef. (ANSA).