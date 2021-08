Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Londra +0,2%

MILANO, 13 AGO - Clima da vacanze d'agosto sui mercati azionari europei, che sembrano attendere soprattutto i segnali macroeconomici del pomeriggio dagli Usa: la Borsa di Londra sale dello 0,2%, Milano con Parigi e Francoforte dello 0,1%, mentre Amsterdam e Madrid ondeggiano di poche frazioni attorno alla parità. In attesa dei prezzi delle importazioni negli Stati Uniti e soprattutto del successivo 'sentiment' dell'economia Usa rilevato dall'Università del Michigan, in Piazza Affari si muovono su rialzi di poco superiori al punto percentuale Banca Generali, Exor, Atlantia, Azimut e Leonardo. Con lo spread tra Btp e Bund tornato sopra quota 100 a 100,5 punti base dopo aver toccato un minimo di seduta a 99,6 punti poco dopo l'avvio dei mercati azionari, marginali vendite su alcuni titoli bancari, con Banco Bpm che scende dello 0,4% e Unicredit dello 0,3%. Più debole Prysmian, in calo dello 0,7%. (ANSA).