Bce: pubblica inserzione per assumere un esperto del clima

ROMA, 12 AGO - La Banca centrale europea vuole assumere un esperto del clima in una divisione che dovrà presentare i rapporti direttamente alla presidente Christine Lagarde, confermando così l'attenzione di Francoforte agli effetti del riscaldamento globale. La Bce ha messo un'inserzione per una figura con un background di scienze naturali in modo da contribuire al lavoro sui cambiamenti ambientali e sulla finanza sostenibile. Il candidato "entrerà a far parte della Bce - si legge nell'annuncio - in un momento in cui si stanno compiendo scelte politiche chiave per quanto riguarda l'approccio al cambiamento climatico". L'esperto del clima lavorerà "nel Centro per i cambiamenti climatici, che si trova all'interno del Consiglio del Comitato esecutivo e riferisce direttamente alla Presidente - viene precisato nell'inserzione - che sovrintende al lavoro della Bce sui cambiamenti climatici e sulla finanza sostenibile. Il Climate Change Center è una nuova iniziativa che riunisce il lavoro sulle questioni climatiche in diverse parti della Bce". (ANSA).