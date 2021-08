Borsa: Europa incerta dopo avvio Wall Street, Milano tiene

MILANO, 12 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità ma in un clima incerto dopo l'avvio di Wall Street: Francoforte sale di mezzo punto percentuale, Parigi e Milano tengono (rispettivamente a +0,4% e +0,2%), Amsterdam è piatta, mentre Londra cede lo 0,4%. Sul listino milanese accelera Stellantis che cresce del 2,3% a 18,4 euro, seguita da Atlantia che sale di due punti percentuali anche sulle ricostruzioni di stampa di un futuro possibile collocamento di Telepass. Nel paniere principale qualche vendita sulle banche, con Unicredit che scende dello 0,6%, mentre Banco Bpm e Fineco perdono lo 0,8%. Tra i titoli a minore capitalizzazione, in calo dell'1,1% Mps e in crescita dello 0,5% Carige, curiosamente entrambi allo stesso valore assoluto di 1,16 euro. (ANSA).