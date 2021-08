In 16 mesi autorizzate 6,1 miliardi di ore cig emergenza Covid

ROMA, 12 AGO - "Dal 1 aprile 2020 al 31 luglio 2021, per emergenza sanitaria, sono state autorizzate 6.113,0 milioni di ore di cassa integrazione cui: 2.638,0 milioni di Cig ordinaria, 2.139,7 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.335,2 milioni di Cig in deroga". Lo rileva l'Inps. In particolare, spiega, le autorizzazioni si riferiscono a 30.510 aziende per la Cig ordinaria con un numero di ore pari a 79,1 milioni, a 34.028 aziende per l'assegno ordinario con 82,1 milioni di ore e a 25.397 aziende per la Cig in deroga con 16,3 milioni di ore. Nel mese di luglio 2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: 'alberghi e ristoranti' con 26,9 milioni di ore, 'attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese' con 18,7 milioni di ore, 'commercio' con 13 milioni di ore. (ANSA).