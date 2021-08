Borsa: Europa fiacca, occhi su sussidi Usa, Milano +0,1%

MILANO, 12 AGO - Appaiono fiacche le principali borse europee con i futures Usa in contrastati, nonostante il dato incoraggiante sul Pil e sulla produzione industriale nel Regno Unito. Tengono Milano (+0,1%), Francoforte (+0,08%) e Parigi (+0,05%), a differenza di Londra (-0,2%) e Madrid (-0,1%). In arrivo la produzione industriale nell'Ue in giugno. Gli occhi sono puntati sul report mensile dell'Opec e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, determinanti per inquadrare le prossime decisioni della Fed in tema di stimoli all'economia. Recentemente infatti il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic ha affermato che la Banca Centrale Usa dovrebbe ritirare i propri acquisti di titoli in caso di una "forte ripresa dell'occupazione per un mese o due, agendo molto più in fretta che in passato". Si abbassa ulteriormente lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 101,9 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 1 punto allo 0,556%. Contrastati gli automobilistici Stellantis (+0,8%), Volkswagen (-0,1%) e la holding di controllo Porsche (-0,78%). Effetto conti su Zurich (+3%), Aviva (+2,83%) e Deutsche Telekom (+2,09%). In campo bancario cedono Santander (-0,96%), Barclays (-0,97%), NatWest (-0,82%), Bnp (-0,71%) e Sabadell (-0,71%). Più caute Intesa (-0,06%), Unicredit (-0,09%), Bper (-0,2%), Mps (-0,25%), Banco Bpm (-0,45%) e Deutsche Bank (-0,25%). Contrastati i petroliferi, con Shell (-1%) e Bp (-0,85%) deboli a differenza di TotalEnergies (+0,98%) ed Eni (+0,4%) con il lieve ribasso del greggio (Wti -0,17% a 69,14 dollari al barile). (ANSA).