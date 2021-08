Borsa: Milano tiene (+0,05%), bene Tenaris e Tim, giù Fineco

MILANO, 12 AGO - Piazza Affari resiste sopra la parità dopo un avvio poco mosso, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 26.482 punti. In luce Tenaris (+1%) sull'onda lunga della raccomandazione d'acquisto di Kepler Chevreux, che ha alzato il prezzo obiettivo da 9,79 a 11 euro, mentre in Borsa ne vale 8,9. In rialzo più modesto Atlantia (+0,6%), Tim (+0,58%), Stm (+0,57%), Snam (+0,4%), Generali (+0,35%) ed Eni (+0,31%), con il greggio Wti in calo dello 0,13% a 69,12 dollari al barile. Deboli Leonardo (-0,83%), Recordati (-0,78%), Prysmian (-0,74%), Fineco (-0,7%) e Amplifon (-0,67%). Deboli i bancari Unicredit (-0,67%), Intesa (-0,41%), Banco Bpm (-0,35%) ed Mps (-0,59%) a differenza di Bper (+0,03%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 102,3 punti e il rendimento in calo dello 0,9% allo 0,556%. (ANSA).