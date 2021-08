Borsa: Europa positiva, Francoforte piatta con inflazione

MILANO, 11 AGO - Le Borse europee proseguono all'insegna dell'ottimismo in vista dell'arrivo dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti. I mercati accolgono positivamente l'approvazione in Senato del maxi piano per le infrastrutture negli Usa mentre imperversano i contagi della variante delta del coronavirus e la Fed discute sui tempi del sostegno all'economia. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In rialzo Londra (+0,3%), Parigi (+0,1%), Madrid (+0,3%). Piatta Francoforte dopo i dati sull'inflazione che fanno registrare un rialzo a luglio. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalla farmaceutica (+0,4%), l'energia (+0,4%), con il petrolio Wti che si attesta a 68,45 dollari al barile e il Brent a 70,82 dollari. La nuova ondata di contagi nel pieno della stagione estiva spaventa il turismo (-1,2%) mentre le compagnie aeree (+0,07%) proseguono deboli con Ryanair (-0,3%), Wizz Air (-0,6%), Lufthansa (+0,4%) e easyJet (+0,02%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1718 a Londra. In ordine sparso le materie prime dove l'oro si attesta a 1.738 dollari l'oncia. L'argento cede lo 0,2% e il rame lo 0,4%. (ANSA).