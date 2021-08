ROMA, 11 AGO - Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di giornata con il greggio Wti che passa di mano a 68,27 dollari al barile, non distante dai valori di ieri sera a New York (68,94 dollari). In leggerissimo rialzo il Brent a 70,67 dollari al barile. (ANSA).