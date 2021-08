Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,54%)

TOKYO, 11 AGO - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, mentre prosegue la stagione delle trimestrali societarie in Giappone, con risultati in gran parte superiori alle aspettative. In apertura il Nikkei avanza dello 0,54% a quota 28,037,70, e un guadagno di 149 punti. Sul fronte valutario lo yen si mantiene poco variato sul dollaro a 110,60, e a 129,60 sull'euro. (ANSA).