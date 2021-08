Banche: accordo Agenzia Entrate-Consap per accesso al Fir

ROMA, 10 AGO - "Avviato lo scambio dei dati per la verifica del requisito del patrimonio mobiliare dei singoli risparmiatori come riportato nell'istanza d'indennizzo per i risparmiatori" coinvolti dai default bancari. Lo annuncia una nota. "Con il Protocollo siglato dall'Agenzia delle Entrate e da Consap, infatti, - si spiega - si stabiliscono modalità, termini e procedure per la fornitura, da parte dell'Agenzia, dei servizi anagrafici e patrimoniali finalizzati a facilitare le attività di verifica del requisito patrimoniale condotte dalla Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e competente per l'esame delle domande pervenute e l'ammissione all'indennizzo del Fir (fondo indennizzo risparmiatori)". (ANSA).