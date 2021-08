Energia: continua calo Ue di produzione e consumo carbone

BRUXELLES, 10 AGO - Prosegue la tendenza al ribasso nella produzione e nel consumo di carbon fossile in Europa. Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2020 la produzione di carbone è stata di 56 milioni di tonnellate, l'80% in meno rispetto ai livelli del 1990. Da allora è diminuito anche il numero di Stati membri che lo producono, passati da tredici a soli due: la Polonia, che produce il 96% del carbon fossile in Ue, e la Repubblica Ceca. Allo stesso modo, il consumo di carbone è costantemente diminuito negli ultimi trent'anni, con un calo molto significativo nel 2019. Nel 2020, il consumo di carbon fossile nell'Ue è stato stimato a 144 milioni di tonnellate, il 63% in meno rispetto al 1990. (ANSA).